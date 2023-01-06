В бою загинув Герой із Дніпропетровщини Сергій Притула

Захищаючи Україну, загинув солдат із Дніпропетровської області Сергій Притула. Сталося це під час виконання бойового завдання. Чоловіку назавжди залишиться 31 рік.

Про це повідомляє Синельниківський Ртцк.

“Нехай добрий, світлий спомин про Сергія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував”, — йдеться у повідомленні.

Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім’я в історію України! Вічна Слава Захиснику!

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