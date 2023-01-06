В бою загинув Герой із Дніпропетровщини Сергій Притула

Про це повідомляє Синельниківський Ртцк.
“Нехай добрий, світлий спомин про Сергія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував”, — йдеться у повідомленні.
Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім’я в історію України! Вічна Слава Захиснику!
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