В бою погиб Герой из Днепропетровщины Сергей Притула

Об этом сообщает Синельниковский Ртцк.
“Пусть доброе, светлое воспоминание о Сергее станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых товарищей, всех, кто знал его, любил и уважал”, — говорится в сообщении.
Герои не умирают, а навечно вписывают свое имя в историю Украины! Вечная Слава Защитнику!
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