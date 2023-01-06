В бою погиб Герой из Днепропетровщины Сергей Притула

Герои не умирают, а навечно вписывают свое имя в историю Украины! Вечная Слава Защитнику!

“Пусть доброе, светлое воспоминание о Сергее станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых товарищей, всех, кто знал его, любил и уважал”, — говорится в сообщении.

Защищая Украину, погиб солдат из Днепропетровской области Сергей Притула. Произошло это во время выполнения боевого задания. Мужчине навсегда останется 31 год.

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