Уже шоста людина у світі вилікувалася від ВІЛ: пацієнт хворів 33 роки

50-річний чоловік на прізвисько «женевський пацієнт» став шостою людиною у світі, яка змогла вилікуватися від вірусу імунодефіциту людини.

Це сталося після пересадки кісткового мозку.

Про це повідомило видання France24.

Зазначається, що ВІЛ у чоловіка діагностували ще 1990 року. До листопада 2021-го він приймав антиретровірусні препарати. Після трансплантації кісткового мозку лікарі порадили йому припинити лікування. Хоч пацієнт наразі не має ВІЛ, проте й надалі перебуває під пильним наглядом лікарів.

Через 20 місяців після припинення прийому препаратів, що зменшують кількість ВІЛ у крові, лікарі Женевського університету не виявили слідів вірусу в його організмі. І хоча медики не виключають, що він може повернутися, та наразі вони констатують, що «женевський пацієнт» перебуває в стані тривалої ремісії, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше людей з ВІЛ-інфекцією вилікували у Берліні, Лондоні, Дюссельдорфі, Нью-Йорку та Сіті-оф-Хоуп. Їм вводили стовбурові клітини із мутацією CCR5. Першою людиною у світі, що вилікувалася від ВІЛ, став «берлінський пацієнт» Тімоті Браун. Втім, 2020 року він помер від лейкемії.

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