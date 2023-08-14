Уже шестой человек в мире вылечился от ВИЧ: пациент болел 33 года

Это произошло после пересадки костного мозга.
Об этом сообщило издание France24.
Отмечается, что ВИЧ у мужчины диагностировали еще в 1990 году. До ноября 2021 года он принимал антиретровирусные препараты. После трансплантации костного мозга врачи посоветовали ему прекратить лечение. Хотя пациент пока не имеет ВИЧ, однако и дальше находится под пристальным наблюдением врачей.
Через 20 месяцев после прекращения приема препаратов, уменьшающих количество ВИЧ в крови, врачи Женевского университета не обнаружили следы вируса в его организме. И хотя медики не исключают, что он может вернуться, пока они констатируют, что «женевский пациент» находится в состоянии длительной ремиссии, — говорится в сообщении.
Ранее людей с ВИЧ-инфекцией вылечили в Берлине, Лондоне, Дюссельдорфе, Нью-Йорке и Сити-оф-Хоуп. Им вводили стволовые клетки с мутацией CCR5. Первым человеком в мире, излечившимся от ВИЧ, стал «берлинский пациент» Тимоти Браун. Но в 2020 году он умер от лейкемии.
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