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Уже шестой человек в мире вылечился от ВИЧ: пациент болел 33 года

Сегодня 10:00
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50-летний мужчина по прозвищу «женевский пациент» стал шестым человеком в мире, который смог вылечиться от вируса иммунодефицита человека.

Новости Днепра про Уже шестой человек в мире вылечился от ВИЧ: пациент болел 33 года

Это произошло после пересадки костного мозга.

Об этом сообщило издание France24.

Отмечается, что ВИЧ у мужчины диагностировали еще в 1990 году. До ноября 2021 года он принимал антиретровирусные препараты. После трансплантации костного мозга врачи посоветовали ему прекратить лечение. Хотя пациент пока не имеет ВИЧ, однако и дальше находится под пристальным наблюдением врачей.

Через 20 месяцев после прекращения приема препаратов, уменьшающих количество ВИЧ в крови, врачи Женевского университета не обнаружили следы вируса в его организме. И хотя медики не исключают, что он может вернуться, пока они констатируют, что «женевский пациент» находится в состоянии длительной ремиссии, — говорится в сообщении.

Ранее людей с ВИЧ-инфекцией вылечили в Берлине, Лондоне, Дюссельдорфе, Нью-Йорке и Сити-оф-Хоуп. Им вводили стволовые клетки с мутацией CCR5. Первым человеком в мире, излечившимся от ВИЧ, стал «берлинский пациент» Тимоти Браун. Но в 2020 году он умер от лейкемии.

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