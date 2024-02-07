Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання та руйнування

Уночі росіяни спрямували кілька безпілотників на Новомосковський район. Два “шахеди” збили наші захисники. Але через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, агресор бив з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді.
Всюди – без загиблих і постраждалих.
Тривога триває – бережіть себе!
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Дякуємо нашим захисникам!