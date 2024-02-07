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  • Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения

Сегодня 07:39
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Утром в области тоже было громко – все детали после отбоя!

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения

Ночью россияне направили несколько беспилотников на Новомосковский район. Два «шахеда» сбили наши защитники. Но из-за падения обломков и попадания остальных БПЛА есть разрушения на территории коммунального предприятия. Повреждены здания и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, агрессор бил из артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде.

Везде – без погибших и пострадавших.

Тревога продолжается – берегите себя!

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Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушенияУкраїнська Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушенияРусский

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