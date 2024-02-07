Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения

Ночью россияне направили несколько беспилотников на Новомосковский район. Два «шахеда» сбили наши защитники. Но из-за падения обломков и попадания остальных БПЛА есть разрушения на территории коммунального предприятия. Повреждены здания и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, агрессор бил из артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде.
Везде – без погибших и пострадавших.
Тревога продолжается – берегите себя!
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