Уночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: працювала ППО

Три шахеди збили наші захисники – ППО працювала у Дніпровському та Синельниківському районах.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Дякую оборонцям неба! – додав він.
Зазначимо, загалом у ніч на 17 січня ворог завдав по Україні удару 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. 19 з них – було знищено.
Щодо обстрілів – вночі окупанти двічі вдарили з артилерії по Нікопольському району. Били по самому Нікополю та Марганцю.
На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
В інших громадах області ніч була тихою. Мирного дня, – додав Лукашук.
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