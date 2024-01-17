Уночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: працювала ППО

Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками.

Три шахеди збили наші захисники – ППО працювала у Дніпровському та Синельниківському районах.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую оборонцям неба! – додав він.

Зазначимо, загалом у ніч на 17 січня ворог завдав по Україні удару 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. 19 з них – було знищено.

Щодо обстрілів – вночі окупанти двічі вдарили з артилерії по Нікопольському району. Били по самому Нікополю та Марганцю.

На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

В інших громадах області ніч була тихою. Мирного дня, – додав Лукашук.

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