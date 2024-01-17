Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: работала ПВО

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками.

Три шахеда сбили наши защитники – ПВО работала в Днепровском и Синельниковском районах.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Спасибо защитникам неба! – добавил он.

Отметим, всего в ночь на 17 января враг нанес по Украине удар 20 БпЛА типа «Shahed-136/131». 19 из них были уничтожены.

По поводу обстрелов – ночью оккупанты дважды ударили из артиллерии по Никопольскому району. Били по самому Никополю и Марганцу. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

В других громадах области ночь была тихой. Мирного дня, – добавил Лукашук.

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