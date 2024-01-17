Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: работала ПВО

Сегодня 07:37
просмотров

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками.

Новости Днепра про Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: работала ПВО

Три шахеда сбили наши защитники – ПВО работала в Днепровском и Синельниковском районах.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Спасибо защитникам неба! – добавил он.

Отметим, всего в ночь на 17 января враг нанес по Украине удар 20 БпЛА типа «Shahed-136/131». 19 из них были уничтожены.

По поводу обстрелов – ночью оккупанты дважды ударили из артиллерии по Никопольскому району. Били по самому Никополю и Марганцу. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

В других громадах области ночь была тихой. Мирного дня, – добавил Лукашук.

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: работала ПВОУкраїнська Новости Днепра про Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: работала ПВОРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге девочка попросила, чтобы ее забрали от тети-опекунки
Новости Днепра
Вчера 19:30
В Кривом Роге девочка попросила, чтобы ее забрали от тети-опекунки

Девочка не хотела жить со своей тетей.

В Днепре бабушка оказалась в ловушке в горящей квартире 9-этажки
Новости Днепра
Вчера 15:51
В Днепре бабушка оказалась в ловушке в горящей квартире 9-этажки

Сегодня, 16 января, в Днепре на улице Калиновой горела квартира…

В части Павлограда исчез свет: в чем дело
Новости Днепра
Вчера 14:52
В части Павлограда исчез свет: в чем дело

В Павлограде на Днепропетровщине кое-где исчез свет.

Вслед за светом: должникам из Днепра могут отключить воду и тепло
Новости Днепра
Вчера 11:35
Вслед за светом: должникам из Днепра могут отключить воду и тепло

29 декабря 2023 года Кабинет Министров внес изменения в постановление…

Последние новости

В Днепре 17 января не будет света: по каким адресам и почему
В Днепре 17 января не будет света: по каким адресам и почему

Подготовьтесь!

Сегодня 07:00
5
просмотров
Погода на 17 января: в Днепре будет ясно, но прохладно
Погода на 17 января: в Днепре будет ясно, но прохладно

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
В Днепре молодые люди напали на парня, который не дал им денег
В Днепре молодые люди напали на парня, который не дал им денег

В Днепре молодые люди напали на сверстника.

Вчера 22:04
7
просмотров
В Днепр запретили ввозить товары из Швеции
В Днепр запретили ввозить товары из Швеции

В Украину и Днепр нельзя ввозить некоторые грузы из Швеции.

Вчера 21:35
7
просмотров
В Днепре устроили ночной кемпинг посреди замерзшего водоема (ФОТО)
В Днепре устроили ночной кемпинг посреди замерзшего водоема (ФОТО)

Рыболовы Днепра рыбачат круглосуточно.

Вчера 20:41
5
просмотров
В Днепре спасали двух лебедей, которые вмерзли в лед посреди водоема (ВИДЕО)
В Днепре спасали двух лебедей, которые вмерзли в лед посреди водоема (ВИДЕО)

В Днепре спасали замерзших посреди реки лебедей.

Вчера 20:00
8
просмотров
В Кривом Роге девочка попросила, чтобы ее забрали от тети-опекунки
В Кривом Роге девочка попросила, чтобы ее забрали от тети-опекунки

Девочка не хотела жить со своей тетей.

Вчера 19:30
7
просмотров
Днепр и область сковывает гололедица: как долго продлится ненастье
Днепр и область сковывает гололедица: как долго продлится ненастье

В ближайшие сутки дороги покроет гололедица.

Вчера 18:41
6
просмотров
В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе
В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе

В Днепре мужчина, неделю назад вышедший из тюрьмы, снова попал под стражу из-за кражи.

Вчера 18:03
5
просмотров
В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой
В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой

Мы обратились за комментарием в полицию.

Вчера 17:53
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх