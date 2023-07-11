Умови в’їзду до Польщі: які контакти прикордонної служби потрібно знати дніпрянам

На польський кордон припадає половина всіх виїздів за кордон – хтось їде транзитом, дехто прямує безпосередньо у Польщу.

Роз’яснення щодо правил в конкретних ситуаціях можна отримати, звернувшись до польських прикордонників.

Для того, щоб отримати точну інформацію про умови в’їзду та перебування іноземців на території Польщі, варто звертатися до підрозділів Прикордонної служби країни на електронну адресу чи за номерами телефонів. Також відповіді можна отримати на “гарячих лініях”.

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