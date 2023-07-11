Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянам

Для того, чтобы получить точную информацию об условиях въезда и пребывания иностранцев на территории Польши, следует обращаться в подразделения Пограничной службы страны по электронному адресу или по телефонам. Также ответы можно получить на «горячих линиях».

Роз’яснення щодо правил в конкретних ситуаціях можна отримати, звернувшись до польських прикордонників.

На польскую границу приходится половина всех выездов за границу – кто-то едет транзитом, некоторые направляются непосредственно в Польшу.

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