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Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянам

Сегодня 19:45
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На польскую границу приходится половина всех выездов за границу – кто-то едет транзитом, некоторые направляются непосредственно в Польшу.

Новости Днепра про Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянам

Роз’яснення щодо правил в конкретних ситуаціях можна отримати, звернувшись до польських прикордонників. 

Для того, чтобы получить точную информацию об условиях въезда и пребывания иностранцев на территории Польши, следует обращаться в подразделения Пограничной службы страны по электронному адресу или по телефонам. Также ответы можно получить на «горячих линиях».

  1. Главное управление пограничной службы: тел. + 48 22 500 40 00 и +48 22 500 41 49 (с понедельника по пятницу: 08:15-16:15); [email protected]
  2. Надвислянский отдел пограничной службы (пограничный контроль в аэропортах Варшава-Оконце, Варшава-Модлин, Лодзе и Быдгоще): тел. + 48 22 513 21 00; [email protected];
  3. Надоджанский отдел пограничной службы (пограничный контроль в аэропортах Вроцлава, Познани, на чешской (Нижнесельское воеводство) и немецкой границе (Нижнесельское и Любушское воеводства): тел. +48 683 582 444; (7:30-15:30); wg.nad[email protected] и [email protected];
  4. Силезский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Катовице и на чешской границе (Силезское и Опольское воеводства): тел. +48 32 414 40 13; [email protected];
  5. Карпатский отдел пограничной службы: тел. +48 18 415 34 57; [email protected];
  6. Морской отдел пограничной службы (контроль в аэропортах Гданьска, Щецина и немецкой границе (Западнопоморское воеводство), на морской части границы. Контакты в Щецине: тел. +48 914 465 520; [email protected]; в Гданьске: тел. 48 58 348 12 80; [email protected];
  7. Надбужанский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Люблина, на украинском (в Дорогуске, Гребенном, Зосине и Долгобычеве), белорусской границе (в Тересполе): тел. +48 82 568 51 19; [email protected];
  8. Бещадский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Жешува и на украинской границе (в Корчевой, Медике, Будомеже и Кросценко): тел. +48 16 673 20 00; [email protected];
  9. Подлясский отдел пограничной службы (контроль на польско-белорусской границе (в Кузнице и Боборовниках). Можно получить информацию и о пересечении польско-литовской границы: тел.+48 85 714 50 11; [email protected], [email protected];
  10. Варминско-Мазурский отдел (контроль в аэропорту Ольштына и на польско-российской границе): тел. +48 89 750 36 16, +48 89 750 36 44 (понедельник – пятница с 7:30 до 15:30); [email protected].

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Новости Днепра про Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянамУкраїнська Новости Днепра про Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянамРусский

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