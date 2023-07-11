Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянам
Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянам
Сегодня 19:45
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На польскую границу приходится половина всех выездов за границу – кто-то едет транзитом, некоторые направляются непосредственно в Польшу.
Роз’яснення щодо правил в конкретних ситуаціях можна отримати, звернувшись до польських прикордонників.
Для того, чтобы получить точную информацию об условиях въезда и пребывания иностранцев на территории Польши, следует обращаться в подразделения Пограничной службы страны по электронному адресу или по телефонам. Также ответы можно получить на «горячих линиях».
Главное управление пограничной службы: тел. + 48 22 500 40 00 и +48 22 500 41 49 (с понедельника по пятницу: 08:15-16:15); [email protected]
Надвислянский отдел пограничной службы (пограничный контроль в аэропортах Варшава-Оконце, Варшава-Модлин, Лодзе и Быдгоще): тел. + 48 22 513 21 00; [email protected];
Надоджанский отдел пограничной службы (пограничный контроль в аэропортах Вроцлава, Познани, на чешской (Нижнесельское воеводство) и немецкой границе (Нижнесельское и Любушское воеводства): тел. +48 683 582 444; (7:30-15:30); wg.nad[email protected] и [email protected];
Силезский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Катовице и на чешской границе (Силезское и Опольское воеводства): тел. +48 32 414 40 13; [email protected];
Морской отдел пограничной службы (контроль в аэропортах Гданьска, Щецина и немецкой границе (Западнопоморское воеводство), на морской части границы. Контакты в Щецине: тел. +48 914 465 520; [email protected]; в Гданьске: тел. 48 58 348 12 80; [email protected];
Надбужанский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Люблина, на украинском (в Дорогуске, Гребенном, Зосине и Долгобычеве), белорусской границе (в Тересполе): тел. +48 82 568 51 19; [email protected];
Бещадский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Жешува и на украинской границе (в Корчевой, Медике, Будомеже и Кросценко): тел. +48 16 673 20 00; [email protected];
Подлясский отдел пограничной службы (контроль на польско-белорусской границе (в Кузнице и Боборовниках). Можно получить информацию и о пересечении польско-литовской границы: тел.+48 85 714 50 11; [email protected], [email protected];
Варминско-Мазурский отдел (контроль в аэропорту Ольштына и на польско-российской границе): тел. +48 89 750 36 16, +48 89 750 36 44 (понедельник – пятница с 7:30 до 15:30); [email protected].
Один из небольших остров на Днепре имеет сразу несколько названий: Кодачек, Кодацкий и Казацкий. Находится неподалеку от поселка Старые Кайдаки. Его размер небольшой – полтора километра в длину и около 200 метров в ширину.
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