Уламки ворожих «Калібрів», «Іскандерів» і «Шахедів»: у Дніпрі створили музей деградації військово-космічних сил РФ (ФОТО)

У Дніпрі створили музей деградації військово-космічних сил Росії, у колекції якого налічується вже понад півсотні уламків ворожих «Калібрів», «Іскандерів» та інших ракет, а також залишки більше двох десятків безпілотників, зокрема «Шахедів» та «Орланів».

Про це повідомляється на на сайті Аrmyinform.

Наразі музей закритий для відвідувачів, оскільки він розміщується на території військової частини протиповітряної оборони, що оберігає небо над Дніпром.

У колекції – збиті та понівечені російські ракети й безпілотники, якими окупанти намагалися зруйнувати нашу цивільну та критичну інфраструктуру.

Спочатку українські бійці просто збирали “трофеї”, аби вивчати зброю ворога, яка, як підмітили захисники, з кожним разом ставала все гіршою: більш застарілою та примітивною. Згодом, коли збитих літальних апаратів стало доволі багато, вирішили зробити колекцію, якій дали промовисту назву «Музей орківських надій».

Усі експонати цього музею суворо класифіковані за датою збиття й моделлю. У кожного є своє місце та опис. Можна тут зустрітити й майже цілу крилату ракету Х-101, яку наші протиповітряні сили збили над Дніпром влітку.

“Там була зірвана тільки бойова частина. Коли її розмістили в музеї, спочатку навіть не помітили одну важливу деталь. Лише почавши її вивчати, побачили там вмонтовану камеру. Виявилося, що російська ракета наводиться за координатами, а на кінцевому етапі польоту вмикається ця камера й вибирає найбільш важливий об’єкт, а далі вже удар скеровується по телевізійному наведенню”, – розкрив один із організаторів музею.

Зараз же, як зазначають військові, загарбники почали активно використовувати ракети Х-22, в яких дуже велика бойова частина – 960 кілограмів.

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