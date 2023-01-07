Обломки вражеских «Калибров», «Искандеров» и «Шахедов»: в Днепре создали музей деградации военно-космических сил РФ (ФОТО)

Об этом сообщается на на сайте Аrmyinform.
Сейчас музей закрыт для посетителей, поскольку он размещается на территории воинской части противовоздушной обороны, которая оберегает небо над Днепром.
В коллекции — сбитые и изуродованные российские ракеты и беспилотники, которыми оккупанты пытались разрушить нашу гражданскую и критическую инфраструктуру.
Сначала украинские бойцы просто собирали «трофеи», чтобы изучать оружие врага, которое, как подметили защитники, с каждым разом становилось все хуже: более устаревшим и примитивным. Впоследствии, когда сбитых летательных аппаратов стало довольно много, решили сделать коллекцию, которой дали красноречивое название «Музей орковских надежд».
Все экспонаты этого музея строго классифицированы по дате сбития и модели. У каждого есть свое место и описание. Можно здесь встретить и почти целую крылатую ракету Х-101, которую наши противовоздушные силы сбили над Днепром летом.
«Там была сорвана только боевая часть. Когда ее разместили в музее, сначала даже не заметили одну важную деталь. Лишь начав ее изучать, увидели там вмонтированную камеру. Оказалось, что российская ракета наводится по координатам, а на конечном этапе полета включается эта камера и выбирает наиболее важный объект, а дальше уже удар направляется по телевизионной наводке», — раскрыл один из организаторов музея.
Сейчас же, как отмечают военные, захватчики начали активно использовать ракеты Х-22, в которых очень большая боевая часть — 960 килограммов.
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