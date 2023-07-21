Укрзалізниця блокує деяких користувачів: у чому причина

Укрзалізниця може обмежити доступ до купівлі квитків для деяких клієнтів.

У пресслужбі Укрзалізниці заявили, що будуть боротися з квитковими спекулянтами. Масових перекупників блокуватимуть у своїх системах.

Більшість клієнтів діють добросовісно та купують не більше 5 квитків на тиждень для себе чи своїх рідних. За даними УЗ, таких 98% із 1 мільйона постійних користувачів.

Водночас останнім часом УЗ фіксує масових квиткових спекулянтів, які замовляють по 500 білетів на різні прізвища. Саме тому компанія змінює процеси, щоб спростити купівлю квитків добросовісним клієнтам та покарати перекупників.

Відтепер фахівці УЗ будуть аналізувати аномальну активність клієнтських акаунтів. Якщо вони використовуються не для броні квитків для себе, а для масового викупу – їх заблокують.

В Укрзалізниці пояснили, що робити, якщо ваш акаунт потрапив в чорний список, але нічого протизаконного ви не робили.

Які акаунти може бути заблоковано:

Облікові записи клієнтів, які протягом тижня бронюють понад 10 квитків на різних пасажирів, можуть заблокувати. Якщо є потреба оформити групу у 10+ осіб – такі поїздки оформлюються як групові замовлення.

Заблокувати можуть за часте повернення квитків та купівлю на інші прізвища тих же місць. Таких користувачів вважатимуть перекупщиками.

Що робити, якщо акаунт заблоковано:

Оформлювати групове замовлення за правилом та використовувати застосунок для власних подорожей з родиною та друзями. Якщо все ж таки виникла якась помилка – дзвоніть на 0 800 503 111.

Групові замовлення можна зробити тут – https://services.uz.gov.ua/

Щодо комерційних клієнтів та туристичних операторів, які займаються перепродажем квитків офіційно, то їм полегшать роботу. Для них впровадять спеціальну верифікацію особистості користувача через Дію. Крім цього, планують доробити індивідуальні кабінети для корпоративних замовників.

Згодом УЗ вигадає нові методи боротьби з квитковими спекулянтами, щоб добросовісним клієнтам було легше бронювати квитки для подорожей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у потязі, який курсує через Дніпро з’являться ігри.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: