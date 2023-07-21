У мешканців Дніпра залишилося небагато часу, щоб обміняти копійки, які вийшли з обігу: подробиці

Важлива інформація!

З 1 жовтня 2019 року українці не можуть використовувати монети номіналами 1, 2 та 5 копійок для готівкових розрахунків. Ці монети перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також із готівкового обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, які перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020 року.

Щоб ці монети не валялися у вас вдома, їх можна обміняти. Зробити це можна до 30 вересня 2023 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України у Facebook.

Якщо у ваших гаманцях залишилися такі дрібні монети, ви маєте понад два місяці, щоб безкоштовно й без обмежень обміняти їх на монети та банкноти всіх інших номіналів, що перебувають в обігу, — йдеться у повідомленні.

Обміняти монети можна в:

“Ощадбанку”;

“ПриватБанку”;

“Райффайзен Банку”;

“ПУМБ”.

Загалом із початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 284,5 млн штук цих монет. Станом на 1 липня 2023 року в обігу їх ще перебуває майже 7,2 млрд штук, — йдеться у повідомленні НБУ.

Читайте також:

Українська

Автор: