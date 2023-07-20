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У потягах, які курсують через Дніпро, з’являться ігри

Сьогодні 14:54
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У деяких потягах, які зокрема курсують через Дніпро, можна пограти в настільні ігри.

Новости Днепра про У потягах, які курсують через Дніпро, з'являться ігри

Про це повідомили в телеграм-каналі Укрзалізниці. 
 

Безплатна ігротека завтра з’явиться у поїзді №86 Запоріжжя — Львів через Дніпро. На борту шахи, шашки, нарди та ексклюзивна настолка “Залізниця”. Для того, щоб пограти, зверніться до провідника, який дасть вам ігри. 

Єдина умова – повернути їх після використання, щоб інші теж могли цікаво провести час в дорозі. 

Раніше ігри з’явилися на маршрутах №23 Київ — Хелм, №81 Київ — Ужгород, №53 Київ — Перемишль та №67 Київ — Варшава, які мають на борту настільні ігри — шахи, шашки, нарди та ексклюзивну настолку «Залізниця».

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Новости Днепра про У потягах, які курсують через Дніпро, з'являться ігриУкраїнська Новости Днепра про У потягах, які курсують через Дніпро, з'являться ігриРусский

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