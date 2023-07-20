У потягах, які курсують через Дніпро, з’являться ігри

У деяких потягах, які зокрема курсують через Дніпро, можна пограти в настільні ігри.

Про це повідомили в телеграм-каналі Укрзалізниці.

Безплатна ігротека завтра з’явиться у поїзді №86 Запоріжжя — Львів через Дніпро. На борту шахи, шашки, нарди та ексклюзивна настолка “Залізниця”. Для того, щоб пограти, зверніться до провідника, який дасть вам ігри.

Єдина умова – повернути їх після використання, щоб інші теж могли цікаво провести час в дорозі.