У потягах, які курсують через Дніпро, з’являться ігри

Безплатна ігротека завтра з’явиться у поїзді №86 Запоріжжя — Львів через Дніпро. На борту шахи, шашки, нарди та ексклюзивна настолка “Залізниця”. Для того, щоб пограти, зверніться до провідника, який дасть вам ігри.
Єдина умова – повернути їх після використання, щоб інші теж могли цікаво провести час в дорозі.
Раніше ігри з’явилися на маршрутах №23 Київ — Хелм, №81 Київ — Ужгород, №53 Київ — Перемишль та №67 Київ — Варшава, які мають на борту настільні ігри — шахи, шашки, нарди та ексклюзивну настолку «Залізниця».
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