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Укрзализныця блокирует некоторых пользователей: в чем причина

Сегодня 12:08
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Укрзализныця может ограничить доступ к покупке билетов для некоторых клиентов.

Новости Днепра про Укрзализныця блокирует некоторых пользователей: в чем причина

В пресс-службе Укрзализныци заявили, что будут бороться с билетными спекулянтами. Массовых перекупщиков будут блокировать в своих системах.

Большинство клиентов действуют добросовестно и покупают не более 5 билетов в неделю для себя или своих родных. По данным УЗ, таковых 98% из 1 миллиона постоянных пользователей.

В то же время в последнее время УЗ фиксирует массовых билетных спекулянтов, заказывающих по 500 билетов на разные фамилии. Именно поэтому компания меняет процессы, чтобы упростить покупку билетов добросовестным клиентам и наказать «билетных спекулянтов».

Теперь специалисты УЗ будут анализировать аномальную активность клиентских аккаунтов. Если они используются не для брони билетов для себя, а для массового выкупа – их заблокируют.

В Укрзализныце объяснили, что делать, если ваш аккаунт попал в черный список, но ничего противозаконного вы не совершали.

Какие аккаунты могут быть заблокированы:

Учетные записи клиентов, которые за неделю бронируют более 10 билетов на разных пассажиров, могут заблокировать. В случае необходимости оформить группу в 10+ человек – такие поездки оформляются как групповые заказы.

Заблокировать могут за частый возврат билетов и покупку на другие фамилии тех же мест. Таких пользователей будут считать перекупщиками.

Что делать, если аккаунт заблокирован:

Оформлять групповой заказ по правилам и использовать приложение для путешествий с семьей и друзьями. Если все же возникла ошибка – звоните на 0 800 503 111.

Групповые заказы можно сделать здесь – https://services.uz.gov.ua/

Что касается коммерческих клиентов и туристических операторов, занимающихся перепродажей билетов официально, то им облегчат работу. Для них будет внедрена специальная верификация личности пользователя через Дию. Кроме этого, планируют доделать индивидуальные кабинеты для корпоративных заказчиков.

Впоследствии УЗ придумает новые методы борьбы с билетными спекулянтами, чтобы добросовестным клиентам легче было бронировать места для путешествий.

Напомним, ранее мы сообщали, что в поезде, курсирующем через Днепр появятся игры.

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