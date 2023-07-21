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  • У Дніпрі створили солодке око дракона для всіх любителів “Юрського періоду” (ФОТО)

У Дніпрі створили солодке око дракона для всіх любителів “Юрського періоду” (ФОТО)

Сьогодні 08:05
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Новости Днепра про У Дніпрі створили солодке око дракона для всіх любителів

Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко знову зробив солодкий шедевр. Чоловік приготував торт у вигляді ока дракона – для любителів “Юрського періоду”.

Фото свого виробу Дмитро опублікував у Facebook.

Новости Днепра про У Дніпрі створили солодке око дракона для всіх любителів

Новости Днепра про У Дніпрі створили солодке око дракона для всіх любителів

Вага десерта – 6 кілограмів. Начинка: вершковий бісквіт, крем Чіз + полуничне конфі. Декор: шоколад, молекулярний мох, медові пряники.

Мій новий торт з динозаврами для всіх любителів “Юрського періоду” та його мешканців, – зазначив кондитер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кондитер із Дніпра створив солодкий “Титанік” (ФОТО).

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