У Дніпрі створили солодке око дракона для всіх любителів “Юрського періоду” (ФОТО)

Хотіли б скуштувати?

Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко знову зробив солодкий шедевр. Чоловік приготував торт у вигляді ока дракона – для любителів “Юрського періоду”.

Фото свого виробу Дмитро опублікував у Facebook.

Вага десерта – 6 кілограмів. Начинка: вершковий бісквіт, крем Чіз + полуничне конфі. Декор: шоколад, молекулярний мох, медові пряники.

Мій новий торт з динозаврами для всіх любителів “Юрського періоду” та його мешканців, – зазначив кондитер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кондитер із Дніпра створив солодкий “Титанік” (ФОТО).

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