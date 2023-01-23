Укренерго знизило ліміти на подачу електроенергії для Дніпропетровщини

Так, ліміт для Києва на сьогодні становить 948 МВт вдень та 608 МВт вночі, для Київської області – 678 МВт вдень та 559 МВт вночі, для Одеської області – 580 МВт вдень та 412 МВт вночі, для Дніпропетровської – 1149 МВт. Загалом електроенергією буде забезпечено 65% Києва та 52% Дніпропетровської області у пікові години.
Гендиректор Yasno Сергій Коваленко закликає містян економити, оскільки з похолоданням споживання зростає, а енергосистема ще не настільки відновлена, щоби витримувати значні навантаження.
Українцям обіцяють, що з потеплінням обсяги споживання електроенергії знижуватимуться та вийде нормалізувати графіки. Крім того, багато європейських країн розпочали виробництво трансформаторів спеціально для України.
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