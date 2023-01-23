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  • Укренерго знизило ліміти на подачу електроенергії для Дніпропетровщини

Укренерго знизило ліміти на подачу електроенергії для Дніпропетровщини

Сьогодні 18:45
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У зв'язку із збереженням дефіциту електроенергії на фоні похолодання "Укренерго" знизило ліміти споживання. Таким чином, графіки стабілізаційних відключень діятимуть в Одеській області з 7:00 до 24:00, а у Києві, Київській та Дніпропетровській – протягом доби.

Новости Днепра про Укренерго знизило ліміти на подачу електроенергії для Дніпропетровщини

Так, ліміт для Києва на сьогодні становить 948 МВт вдень та 608 МВт вночі, для Київської області – 678 МВт вдень та 559 МВт вночі, для Одеської області – 580 МВт вдень та 412 МВт вночі, для Дніпропетровської – 1149 МВт. Загалом електроенергією буде забезпечено 65% Києва та 52% Дніпропетровської області у пікові години.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко закликає містян економити, оскільки з похолоданням споживання зростає, а енергосистема ще не настільки відновлена, щоби витримувати значні навантаження.

Українцям обіцяють, що з потеплінням обсяги споживання електроенергії знижуватимуться та вийде нормалізувати графіки. Крім того, багато європейських країн розпочали виробництво трансформаторів спеціально для України.

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Новости Днепра про Укренерго знизило ліміти на подачу електроенергії для ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Укренерго знизило ліміти на подачу електроенергії для ДніпропетровщиниРусский

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