Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Через Дніпро продовжують курсувати евакуаційні потяги: подробиці

Сьогодні 15:00
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про Через Дніпро продовжують курсувати евакуаційні потяги: подробиці

З небезпечних регіонів продовжують курсувати евакуаційні потяги, якими можна дістатися до центральних і західних областей України.

Про це нагадали в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для того, щоб евакуюватися потягом, необхідно попередньо зареєструватися, звернувшись на гарячі лінії місцевих органів влади. Під час реєстрації на евакуацію потрібно обов’язково повідомляти, до якої станції ви прямуєте.

Так, через Дніпро продовжують курсувати два евакуаційні потяги:

  • № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів, який відправляється з початкової станції о 14:15 і прибуває до Львова наступного дня о 12:44. Потяг слідує через станції Дніпро, Шевченко, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.
  • № 119/120 Запоріжжя – Кривий Ріг – Львів. Відправлення зі станції Запоріжжя о 09:45, у Дніпро прибуває о 12:07, у Кривий Ріг – о 15:29, до кінцевої станції Львів – об 11:44.

Час відправлення поїздів може змінюватися. Тому можна дізнатися точний час у довідковому бюро вокзалу: (056)793-48-26.

Після прибуття на місце призначення прямо на вокзалі “Укрпошта” виплатить внутрішньо переміщеним особам кеш-допомогу від держави у розмірі 2 тис. гривень для дорослих і 3 тис. гривень для дітей та осіб з інвалідністю, – зазначили в Мінреінтеграції.

Читайте також:

Новости Днепра про Через Дніпро продовжують курсувати евакуаційні потяги: подробиціУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:38
    Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

    14 січня. Субота. Святковий день. Мешканці будинку на Набережній Перемоги,…

    Забрали бездротові навушники: на Дніпропетровщині в аптеці обікрали 63-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    Забрали бездротові навушники: на Дніпропетровщині в аптеці обікрали 63-річного чоловіка

    У Покрові в одній із аптек 42-річний зловмисник обікрав 63-річного…

    У Дніпрі на Січеславській Набережній горіла Skoda (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:00
    У Дніпрі на Січеславській Набережній горіла Skoda (ФОТО)

    У суботу, 21 січня, о 23:37 на лінію «101» повідомили…

    Важливо: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключень світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:24
    Важливо: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключень світла

    У Дніпропетровській області сьогодні, 22 січня, застосовані стабілізаційні відключення.

    Наверх