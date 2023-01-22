Через Дніпро продовжують курсувати евакуаційні потяги: подробиці

Важлива інформація!

З небезпечних регіонів продовжують курсувати евакуаційні потяги, якими можна дістатися до центральних і західних областей України.

Про це нагадали в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для того, щоб евакуюватися потягом, необхідно попередньо зареєструватися, звернувшись на гарячі лінії місцевих органів влади. Під час реєстрації на евакуацію потрібно обов’язково повідомляти, до якої станції ви прямуєте.

Так, через Дніпро продовжують курсувати два евакуаційні потяги:

№ 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів, який відправляється з початкової станції о 14:15 і прибуває до Львова наступного дня о 12:44. Потяг слідує через станції Дніпро, Шевченко, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

№ 119/120 Запоріжжя – Кривий Ріг – Львів. Відправлення зі станції Запоріжжя о 09:45, у Дніпро прибуває о 12:07, у Кривий Ріг – о 15:29, до кінцевої станції Львів – об 11:44.

Час відправлення поїздів може змінюватися. Тому можна дізнатися точний час у довідковому бюро вокзалу: (056)793-48-26.

Після прибуття на місце призначення прямо на вокзалі “Укрпошта” виплатить внутрішньо переміщеним особам кеш-допомогу від держави у розмірі 2 тис. гривень для дорослих і 3 тис. гривень для дітей та осіб з інвалідністю, – зазначили в Мінреінтеграції.

Читайте також:

Українська

Автор: