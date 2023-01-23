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Укрэнерго снизило лимиты на подачу электроэнергии для Днепропетровщины

Сегодня 18:45
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В связи с сохранением дефицита электроэнергии на фоне похолодания "Укрэнерго" снизило лимиты потребления. Таким образом, графики стабилизационных отключений будут действовать в Одесской области с 7:00 до 24:00, а в Киеве, Киевской и Днепропетровской – на протяжении суток.

Новости Днепра про Укрэнерго снизило лимиты на подачу электроэнергии для Днепропетровщины

Так, лимит для Киева на сегодня составляет 948 МВт днем и 608 МВт ночью, для Киевской области – 678 МВт днем и 559 МВт ночью, для Одесской области – 580 МВт днем и 412 МВт ночью, для Днепропетровской – 1149 МВт и 1009 МВт. В общей сложности электроэнергией будут обеспечены 65% Киева и 52% Днепропетровской области в пиковые часы.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко призывает киевлян экономить, так как с похолоданием потребление растет, а энергосистема еще не настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки.

Украинцам обещают, что с потеплением объемы потребления электроэнергии будут снижаться  и получится нормализовать графики. Кроме того, многие европейские страны начали производство трансформаторов специально для Украины.

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