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  • Український Робін Гуд: кіберфахівець виманив у наркоторговців із Росії $25,000 та віддав на благодійність

Український Робін Гуд: кіберфахівець виманив у наркоторговців із Росії $25,000 та віддав на благодійність

Сьогодні 12:16
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Кіберфахівець з українським корінням Алекс Холден виманив в російських наркоторговців 25 тисяч доларів.

Новости Днепра про Український Робін Гуд: кіберфахівець виманив у наркоторговців із Росії $25,000 та віддав на благодійність

Ці гроші він перерахував одному із київських благодійних фондів, пише Forbes.
 
Алекс Холден – народився в Києві, але вже довгий час живе в США та працює фахівцем з кібербезпеки. Нещодавно від зламав гаманець російської наркомережі Solaris. Разом зі своєю командою Холден деякий час контролював цифровий гаманець, куди наркодилери отримували кошти.
 
Усього Алексу Холдену вдалося забрати у наркоторговців 25 тисяч доларів у біткоїнах. Усі гроші він віддав київському благодійному фонду. Ці кошти підуть на потреби людей похилого віку, переселенцям та людям, які постраждали від російської агресії.
 
Холден показав виданню Forbes кілька скріншотів, що засвідчили доступ до облікових записів адміністраторів Solaris та головного гаманця.
 

Новости Днепра про Український Робін Гуд: кіберфахівець виманив у наркоторговців із Росії $25,000 та віддав на благодійність

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Новости Днепра про Український Робін Гуд: кіберфахівець виманив у наркоторговців із Росії $25,000 та віддав на благодійністьУкраїнська

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