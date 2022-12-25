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  • Украинский Робин Гуд: киберспециалист выманил у наркоторговцев из России $25,000 и отдал на благотворительность

Украинский Робин Гуд: киберспециалист выманил у наркоторговцев из России $25,000 и отдал на благотворительность

Сегодня 12:16
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Киберспециалист с украинскими корнями Алекс Холден выманил у российских наркоторговцев 25 тысяч долларов.

Новости Днепра про Украинский Робин Гуд: киберспециалист выманил у наркоторговцев из России $25,000 и отдал на благотворительность

Эти деньги он перечислил одному из киевских благотворительных фондов, пишет Forbes.
 

Алекс Холден – родился в Киеве, но уже долгое время живет в США и работает специалистом по кибербезопасности. Недавно он взломал кошелек российской наркосети Solaris. Вместе со своей командой Холден некоторое время контролировал цифровой кошелек, на который наркодилеры получали деньги.

Всего Алексу Холдену удалось забрать у наркоторговцев 25 тысяч долларов в биткоинах. Все деньги он отдал киевскому благотворительному фонду. Эти средства пойдут на нужды пожилых людей, переселенцев и людей, пострадавших от русской агрессии.

Холден показал изданию Forbes несколько скриншотов, засвидетельствовавших доступ к учетным записям администраторов Solaris и главного кошелька.

Новости Днепра про Украинский Робин Гуд: киберспециалист выманил у наркоторговцев из России $25,000 и отдал на благотворительность

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Новости Днепра про Украинский Робин Гуд: киберспециалист выманил у наркоторговцев из России $25,000 и отдал на благотворительностьУкраїнська Новости Днепра про Украинский Робин Гуд: киберспециалист выманил у наркоторговцев из России $25,000 и отдал на благотворительностьРусский

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