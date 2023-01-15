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  • Українські художники після теракту в Дніпрі опублікували зворушливі малюнки (ФОТО)

Українські художники після теракту в Дніпрі опублікували зворушливі малюнки (ФОТО)

Сьогодні 19:50
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14 січня російська ракета вдарила по житловому будинку в Дніпрі.

Українські художники опублікували свої роботи, які створили щоб підтримати дніпрян після вчорашньої ракетної атаки, а також щоб ще раз нагадати про звірства окупантів всьому світу.

Ілюстрація Михайло Скорп

Новости Днепра про Українські художники після теракту в Дніпрі опублікували зворушливі малюнки (ФОТО)

Ілюстрація Юрій Журавель

Новости Днепра про Українські художники після теракту в Дніпрі опублікували зворушливі малюнки (ФОТО)

Дніпровський художник Максим Павленко також опублікував свою роботу. Він назвав її “Людожер”. Ілюстрація Maksym Palenko

Новости Днепра про Українські художники після теракту в Дніпрі опублікували зворушливі малюнки (ФОТО)

“Всі ми Дніпро”, – підписав свою роботу митець. Ілюстрація  indigo dolorous

Новости Днепра про Українські художники після теракту в Дніпрі опублікували зворушливі малюнки (ФОТО)

Ілюстрація Madina Oktyabrinska 

Новости Днепра про Українські художники після теракту в Дніпрі опублікували зворушливі малюнки (ФОТО)

Ілюстрація Olga Wilson  

Новости Днепра про Українські художники після теракту в Дніпрі опублікували зворушливі малюнки (ФОТО)

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Новости Днепра про Українські художники після теракту в Дніпрі опублікували зворушливі малюнки (ФОТО)Українська

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