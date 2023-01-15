Українські художники після теракту в Дніпрі опублікували зворушливі малюнки (ФОТО)

14 січня російська ракета вдарила по житловому будинку в Дніпрі.

Українські художники опублікували свої роботи, які створили щоб підтримати дніпрян після вчорашньої ракетної атаки, а також щоб ще раз нагадати про звірства окупантів всьому світу.

Ілюстрація Михайло Скорп

Ілюстрація Юрій Журавель

Дніпровський художник Максим Павленко також опублікував свою роботу. Він назвав її “Людожер”. Ілюстрація Maksym Palenko

“Всі ми Дніпро”, – підписав свою роботу митець. Ілюстрація indigo dolorous

Ілюстрація Madina Oktyabrinska

Ілюстрація Olga Wilson

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