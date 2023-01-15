Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)

«Все мы Днепр», — подписал свою работу художник. Иллюстрация indigo dolorous

Днепровский художник Максим Павленко опубликовал свою работу. Он назвал ее «Людоед». Иллюстрация Maksym Palenko

Украинские художники опубликовали свои работы, которые создали, чтобы поддержать днепрян после вчерашней ракетной атаки, а также еще раз напомнить о зверствах оккупантов всему миру.

14 января российская ракета ударила по жилому дому в Днепре.

Уже почти сутки спасатели вместе с коммунальщиками разбирают завалы.

Защитник из Днепра, который сейчас воюет на Донбассе, за 4…

Премьер-министр Канады прокомментировал вчерашний ракетный удар по многоэтажке в Днепре Джастин Трюдо прокомментировал ракетную атаку, нанесенную россией по жилому дому в Днепре 14 января. 1 просмотров

«Пока воюю под Бахмутом, маму чуть не убило ракетой»: защитник из Днепра о вчерашней трагедии Защитник из Днепра, который сейчас воюет на Донбассе, за 4 часа примчался к маме, чудом выжившей во время ракетного удара по многоэтажке на Победе. просмотров