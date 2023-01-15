Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)

Украинские художники опубликовали свои работы, которые создали, чтобы поддержать днепрян после вчерашней ракетной атаки, а также еще раз напомнить о зверствах оккупантов всему миру.
Илюстрация Михайло Скорп
Днепровский художник Максим Павленко опубликовал свою работу. Он назвал ее «Людоед». Иллюстрация Maksym Palenko
«Все мы Днепр», — подписал свою работу художник. Иллюстрация indigo dolorous
Иллюстрация Madina Oktyabrinska
Илюстрация Olga Wilson
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