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  • Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригади

Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригади

Сьогодні 18:45
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Українська співачка Світлана Тарабарова прийняла запрошення 93-ї ОМБР Холодний Яр із Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригади

Вона заспівала піхотинцям, що пройшли надзвичайно важкі бої на Бахмутському напрямку. Після виступу Світлана зробила з нашими Захисниками численні селфі. 

А ще — подарувала печиво із написаною назвою бригади. 

До душі воїнам припав її хіт “Повертайтеся живим”.

“Саме з цими важливими словами рідні та близькі чекали на наших холодноярців з важкої та кривавої війни. Ми вдячні співачці за її підтримку наших військовослужбовців і за проукраїнську позицію”, — йдеться у повідомленні. 

Святкову атмосферу підхопив і оркестр 93-ї ОМБр “Холодний Яр”.

Після виступів комбат вручив нагороди бійцям, які героїчно себе проявили у боях проти російського окупанта.

Новости Днепра про Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригади

Новости Днепра про Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригади

Новости Днепра про Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригади

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Новости Днепра про Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригадиУкраїнська Новости Днепра про Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригадиРусский

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