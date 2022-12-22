Українська співачка Тарабарова виступила перед воїнами Дніпропетровської 93-ї бригади

Українська співачка Світлана Тарабарова прийняла запрошення 93-ї ОМБР Холодний Яр із Дніпропетровської області.

Вона заспівала піхотинцям, що пройшли надзвичайно важкі бої на Бахмутському напрямку. Після виступу Світлана зробила з нашими Захисниками численні селфі.

А ще — подарувала печиво із написаною назвою бригади.

До душі воїнам припав її хіт “Повертайтеся живим”.

“Саме з цими важливими словами рідні та близькі чекали на наших холодноярців з важкої та кривавої війни. Ми вдячні співачці за її підтримку наших військовослужбовців і за проукраїнську позицію”, — йдеться у повідомленні.

Святкову атмосферу підхопив і оркестр 93-ї ОМБр “Холодний Яр”.

Після виступів комбат вручив нагороди бійцям, які героїчно себе проявили у боях проти російського окупанта.

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