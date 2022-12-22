Сусідські війни: у Дніпрі пораненого військового не пускають в ліфт, бо в того борги

Поранений військовий не може користуватися ліфтом, через те, що його родина має борги перед ОСББ. Історію розповіли в спільноті “Файне місто Дніпро”.
У Дніпрі вже давно виникають скандали через платні ліфти. У багатьох будинках встановлюють системи, які не пускають “чужих” в ліфти багатоповерхівок. У кожного мешканця, який скинувся на пропуск, є спеціальна картка або ключ.
Військовий тиждень тому повернувся додому, бо отримав поранення під час виконання бойового завдання. Проте добиратися додому на 10 поверх йому довелося пішки. Виявилося, що його родина мала борги перед ОСББ, яке обслуговує цей будинок. Через це у чоловіка не було спеціального ключа, який дозволив би йому користуватися ліфтом.
І травма Захисника не стала для місцевих “царьків” аргументом, – зазначили дніпряни.
Пізніше військовий таки заплатив борги, але ключ йому відразу не дали та змусили почекати кілька тижнів.
Тож наразі воїн змушений їздити на реабілітацію до шпиталю, на милицях двічі долаючи шлях у 10 поверхів. Ось так деякі дніпряни “шанують” героїв, які добровільно стали на захист Батьківщини, – написали обурені містяни.
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