Украинская певица Тарабарова выступила перед воинами Днепропетровской 93-й бригады

Она спела пехотинцам, которые прошли чрезвычайно тяжелые бои на Бахмутском направлении. После выступления Светлана сделала с нашими Защитниками многочисленны селфи.
А еще – подарила печенье с написанным названием бригады.
По душе воинам пришелся ее хит «Повертайся живим».
«Именно с этими важными словами родные и близкие ждали наших холодноярцев из тяжелой и кровавой войны. Мы благодарны певице за ее поддержку наших военнослужащих и за проукраинскую позицию”, — говорится в сообщении.
После выступлений комбат вручил награды бойцам, героически себя проявившим в боях против российского оккупанта.
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