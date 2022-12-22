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  • Украинская певица Тарабарова выступила перед воинами Днепропетровской 93-й бригады

Украинская певица Тарабарова выступила перед воинами Днепропетровской 93-й бригады

Сегодня 18:45
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Украинская певица Светлана Тарабарова приняла приглашение 93-й ОМБР Холодный Яр из Днепропетровской области.

Новости Днепра про Украинская певица Тарабарова выступила перед воинами Днепропетровской 93-й бригады

Она спела пехотинцам, которые прошли чрезвычайно тяжелые бои на Бахмутском направлении. После выступления Светлана сделала с нашими Защитниками многочисленны селфи.

А еще – подарила печенье с написанным названием бригады. 

По душе воинам пришелся ее хит «Повертайся живим».

«Именно с этими важными словами родные и близкие ждали наших холодноярцев из тяжелой и кровавой войны. Мы благодарны певице за ее поддержку наших военнослужащих и за проукраинскую позицию”, — говорится в сообщении.

После выступлений комбат вручил награды бойцам, героически себя проявившим в боях против российского оккупанта.

Новости Днепра про Украинская певица Тарабарова выступила перед воинами Днепропетровской 93-й бригады

Новости Днепра про Украинская певица Тарабарова выступила перед воинами Днепропетровской 93-й бригады

Новости Днепра про Украинская певица Тарабарова выступила перед воинами Днепропетровской 93-й бригады

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Новости Днепра про Украинская певица Тарабарова выступила перед воинами Днепропетровской 93-й бригадыУкраїнська Новости Днепра про Украинская певица Тарабарова выступила перед воинами Днепропетровской 93-й бригадыРусский

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