Украинская певица Тарабарова выступила перед воинами Днепропетровской 93-й бригады

После выступлений комбат вручил награды бойцам, героически себя проявившим в боях против российского оккупанта.

«Именно с этими важными словами родные и близкие ждали наших холодноярцев из тяжелой и кровавой войны. Мы благодарны певице за ее поддержку наших военнослужащих и за проукраинскую позицию”, — говорится в сообщении.

А еще – подарила печенье с написанным названием бригады.

Она спела пехотинцам, которые прошли чрезвычайно тяжелые бои на Бахмутском направлении. После выступления Светлана сделала с нашими Защитниками многочисленны селфи.

В Днепре раненому военному не дают пользоваться лифтом, потому что…

17-летний парень сбежал от своих опекунов в Польше, чтобы увидеться…

Выдержит ли энергосистема Украины новые ракетные удары: ответ министра энергетики Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе. 1 просмотров

В Днепре и области ограничили продажу новогодних елок В Днепропетровской области установили ограничения на продажу новогодних елок просмотров