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  • Чи витримає енергосистема України нові ракетні удари: відповідь міністра енергетики

Чи витримає енергосистема України нові ракетні удари: відповідь міністра енергетики

Сьогодні 15:08
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Україна втримає енергосистему попри нові хвилі російських ракетних атак. І це стане одним із наших кроків до перемоги.

Новости Днепра про Чи витримає енергосистема України нові ракетні удари: відповідь міністра енергетики

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що абсолютно очевидним є те, що ворог не зупиниться і продовжить завдавати ракетних ударів, оскільки це звичайний терор проти цивільного населення і “нормальна практика” для росії.

Стосовно міцності енергосистеми. Треба розуміти, що ми живемо під щоденним обстрілом енергосистеми. Для нас масований обстріл – це від 70 до 100 ракет одночасно. Але й кожен день теж відбуваються обстріли, вони різної масованості, але вони є. І ми тримаємо енергосистему вже третій місяць під час цих щоденних обстрілів. Тому я впевнений, що ми втримаємо енергосистему і нічого у них не вдасться. І це буде одним з кроків, який наблизить нашу перемогу, – зазначив Галущенко.

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Новости Днепра про Чи витримає енергосистема України нові ракетні удари: відповідь міністра енергетикиУкраїнська

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