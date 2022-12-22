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Приїхав з-за кордону і пішов на фронт: на війні загинув 36-річний Герой із Дніпропетровщини

Сьогодні 13:36
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Приїхав з-за кордону і пішов на фронт: на війні загинув 36-річний Герой із Дніпропетровщини

18 грудня на Луганському напрямку загинув солдат із Дніпропетровської області Олександр Пилипчак. Він отримав осколкове поранення під час ворожого артилерійського обстрілу. Воно виявилось несумісним з життям. Чоловіку було 36 років.

Про це повідомляє Синельниківська міська рада.

Буремного 2015 року Олександр Пилипчак добровільно поповнив лави АТОвців. Близько півтора року відслужив у десантних військах. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік залишив роботу за кордоном та пішов захищати Україну.

3 березня 2022 року Олександр приєднався до Національної гвардії України. Був стрільцем (помічником кулеметника) одного з батальйонів спецпризначення.

У воїна залишилися дружина, 13-річний син та батьки.

Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Олександра. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях! 

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Новости Днепра про Приїхав з-за кордону і пішов на фронт: на війні загинув 36-річний Герой із ДніпропетровщиниУкраїнська

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