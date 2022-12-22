Приїхав з-за кордону і пішов на фронт: на війні загинув 36-річний Герой із Дніпропетровщини

Вічна слава Герою!

18 грудня на Луганському напрямку загинув солдат із Дніпропетровської області Олександр Пилипчак. Він отримав осколкове поранення під час ворожого артилерійського обстрілу. Воно виявилось несумісним з життям. Чоловіку було 36 років.

Про це повідомляє Синельниківська міська рада.

Буремного 2015 року Олександр Пилипчак добровільно поповнив лави АТОвців. Близько півтора року відслужив у десантних військах. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік залишив роботу за кордоном та пішов захищати Україну.

3 березня 2022 року Олександр приєднався до Національної гвардії України. Був стрільцем (помічником кулеметника) одного з батальйонів спецпризначення.

У воїна залишилися дружина, 13-річний син та батьки.

Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Олександра. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!

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