Україною стрімко шириться небезпечна хвороба: яка ситуація з кашлюком на Дніпропетровщині

Ситуація з кашлюком на Дніпропетровщині повністю контрольована, повідомляє голова облради Микола Лукашук
Протягом 2024-го у нашій області зареєстровано лише 5 випадків кашлюку. Усі хворі – діти. Троє з них захворіли у Кам’янському та по одному – у Першотравенську і Тернівці.
Кашлюк смертельно небезпечний для дітей, яким не виповнилося року, тож лікарі радять щепити малюків. Необхідна вакцина в області є у достатній кількості.
Як зазначають в МОЗ, кашлюк шириться країною саме через недостатній рівень щеплень. Лише за 2 місяці 2024 року в Україні на цю хворобу захворіли 515 людей. А торік за аналогічний період таких хворих було усього 27. Тобто зростання в 19 разів.
Захворюваність на ГРВІ в Дніпропетровській області нижче епідемічного порогу на 53,6%. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 10,1%.
Менше й випадків COVID-19 – на 9,4%.
З початку епідемічного сезону – 2023/2024 на ГРВІ перехворіло 8,9% населення області. Зареєстровано 90 летальних випадків від COVID-19 та 1 – внаслідок грипу.
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