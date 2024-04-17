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Україною стрімко шириться небезпечна хвороба: яка ситуація з кашлюком на Дніпропетровщині

Сьогодні 14:33
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Стало відомо, яка ситуація на Дніпропетровщині з кашлюком.

Новости Днепра про Україною стрімко шириться небезпечна хвороба: яка ситуація з кашлюком на Дніпропетровщині

Ситуація з кашлюком на Дніпропетровщині повністю контрольована, повідомляє голова облради Микола Лукашук 

Протягом 2024-го у нашій області зареєстровано лише 5 випадків кашлюку. Усі хворі – діти. Троє з них захворіли у Кам’янському та по одному – у Першотравенську і Тернівці.

Кашлюк смертельно небезпечний для дітей, яким не виповнилося року, тож лікарі радять щепити малюків. Необхідна вакцина в області є у достатній кількості. 

Як зазначають в МОЗ, кашлюк шириться країною саме через недостатній рівень щеплень. Лише за 2 місяці 2024 року в Україні на цю хворобу захворіли 515 людей. А торік за аналогічний період таких хворих було усього 27. Тобто зростання в 19 разів.

Захворюваність на ГРВІ в Дніпропетровській області нижче епідемічного порогу на 53,6%. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 10,1%. 

Менше й випадків COVID-19 –  на 9,4%.  
  
З початку епідемічного сезону – 2023/2024 на ГРВІ перехворіло 8,9% населення області. Зареєстровано 90 летальних випадків від COVID-19 та 1 – внаслідок грипу.  

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Новости Днепра про Україною стрімко шириться небезпечна хвороба: яка ситуація з кашлюком на ДніпропетровщиніУкраїнська

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