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  • Удар ракетою по селищу поблизу Дніпра: що зараз із трьома пораненими мешканцями Обухівки

Удар ракетою по селищу поблизу Дніпра: що зараз із трьома пораненими мешканцями Обухівки

Сьогодні 12:29
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Наразі у лікарні перебуває двоє людей, які отримали поранення внаслідок удару по селищу Обухівка.

Новости Днепра про Удар ракетою по селищу поблизу Дніпра: що зараз із трьома пораненими мешканцями Обухівки

Зранку 18 жовтня ракета влучила по приватному сектору в селищі Обухівка, що на околицях Дніпра. Загинула 31-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення. Трьох з них ушпиталили до лікарень Дніпра. 

Про це під час телемарафону “Єдині новини” повідомив перший заступник очільник ОВА Володимир Орлов. За його словами, дві жінки та один чоловік опинилися в лікарні. Усіх трьох прооперували. Одну жінку вже відпустили лікуватися амбулаторно.

Чоловік та ще одна жінка наразі у стані середньої тяжкості. Втім, їхньому життю нічого не загрожує, зазначив Орлов. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Обухівці для розбору завалів потрібні волонтери.

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Новости Днепра про Удар ракетою по селищу поблизу Дніпра: що зараз із трьома пораненими мешканцями ОбухівкиУкраїнська

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