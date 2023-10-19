Удар ракетою по селищу поблизу Дніпра: що зараз із трьома пораненими мешканцями Обухівки

Наразі у лікарні перебуває двоє людей, які отримали поранення внаслідок удару по селищу Обухівка.

Зранку 18 жовтня ракета влучила по приватному сектору в селищі Обухівка, що на околицях Дніпра. Загинула 31-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення. Трьох з них ушпиталили до лікарень Дніпра.

Про це під час телемарафону “Єдині новини” повідомив перший заступник очільник ОВА Володимир Орлов. За його словами, дві жінки та один чоловік опинилися в лікарні. Усіх трьох прооперували. Одну жінку вже відпустили лікуватися амбулаторно.

Чоловік та ще одна жінка наразі у стані середньої тяжкості. Втім, їхньому життю нічого не загрожує, зазначив Орлов. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Обухівці для розбору завалів потрібні волонтери.

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