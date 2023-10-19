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  • У Дніпровському районі спалахнула масштабна пожежа: 12 рятувальників гасили її майже 3 години

У Дніпровському районі спалахнула масштабна пожежа: 12 рятувальників гасили її майже 3 години

Сьогодні 09:30
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про У Дніпровському районі спалахнула масштабна пожежа: 12 рятувальників гасили її майже 3 години

Сьогодні, 19 жовтня, о 00:41 на лінію «101» повідомили про масштабну пожежу на вулиці Нова селища Пашена Балка Дніпровського району.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони з’ясували, що горить одноповерховий будинок та поблизу розташована господарча споруда.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Полум’я локалізували о 01:30 та ліквідували о 02:49. Вогонь знищив дах будинку та майно, пошкодив перекриття, вікна та двері. Також знищено дерев’яну господарчу споруду.

Загальна площа пожежі склала 70 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. 

Новости Днепра про У Дніпровському районі спалахнула масштабна пожежа: 12 рятувальників гасили її майже 3 години

Новости Днепра про У Дніпровському районі спалахнула масштабна пожежа: 12 рятувальників гасили її майже 3 години

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Новости Днепра про У Дніпровському районі спалахнула масштабна пожежа: 12 рятувальників гасили її майже 3 годиниУкраїнська

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