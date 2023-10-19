Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Удар ракетой по поселку близ Днепра: сейчас с тремя ранеными жителями Обуховки

Удар ракетой по поселку близ Днепра: сейчас с тремя ранеными жителями Обуховки

Сегодня 12:29
просмотров

Сейчас в больнице находятся два человека, получившие ранения в результате удара по поселку Обуховка.

Новости Днепра про Удар ракетой по поселку близ Днепра: сейчас с тремя ранеными жителями Обуховки

Утром 18 октября ракета попала по частному сектору в поселке Обуховка на окраинах Днепра. Погибла 31-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения. Трое из них госпитализированы в больницы Днепра.

Об этом во время телемарафона «Единые новости» сообщил первый замглавы ОВА Владимир Орлов. По его словам, две женщины и один мужчина оказались в больнице. Все трое прооперированы. Одну женщину уже отпустили лечиться амбулаторно.

Мужчина и еще одна женщина в состоянии средней тяжести. Впрочем, их жизни ничего не угрожает, отметил Орлов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Обуховке для разбора завалов нужны волонтеры.

Читайте также:

Новости Днепра про Удар ракетой по поселку близ Днепра: сейчас с тремя ранеными жителями ОбуховкиУкраїнська Новости Днепра про Удар ракетой по поселку близ Днепра: сейчас с тремя ранеными жителями ОбуховкиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Два медучреждения Днепропетровщины попали в ТОП-10 лучших в Украине: какие именно
Новости Днепра
Сегодня 15:12
Два медучреждения Днепропетровщины попали в ТОП-10 лучших в Украине: какие именно

Рейтинг опубликовали на сайте Опендата.

Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:41
Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

В холодное время года одним из лучших «обогревателей» может быть…

В Днепре прогремела серия взрывов: что известно
Новости Днепра
Сегодня 12:55
В Днепре прогремела серия взрывов: что известно

В Днепре 19 октября было шумно.

Как 50 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре: море карманников и продажа товара с машин (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:28
Как 50 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре: море карманников и продажа товара с машин (ФОТО)

Рынок «Озерка» появился в Днепре почти 140 лет назад. С…

Последние новости

Два медучреждения Днепропетровщины попали в ТОП-10 лучших в Украине: какие именно
Два медучреждения Днепропетровщины попали в ТОП-10 лучших в Украине: какие именно

Рейтинг опубликовали на сайте Опендата.

Сегодня 15:12
5
просмотров
Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
Как выглядит безусый котенок за 53 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

В холодное время года одним из лучших «обогревателей» может быть кот или кошка. В добавок мурчание зверя и игра с ним способны снять стресс и улучшить настроение.

Сегодня 14:41
8
просмотров
Лысак прокомментировал взрыв, который слышали в Днепре: возник пожар
Лысак прокомментировал взрыв, который слышали в Днепре: возник пожар

Сегодня, 19 октября, жители Днепра слышали взрыв.

Сегодня 13:40
10
просмотров
Умер актер Сергей Гладков, известный ролью мужчины с усами в юмористическом шоу «Каламбур»
Умер актер Сергей Гладков, известный ролью мужчины с усами в юмористическом шоу «Каламбур»

Умер актер Сергей Гладков, игравший Мужика в "Деревне дураков".

Сегодня 13:32
3
просмотров
В Днепре прогремела серия взрывов: что известно
В Днепре прогремела серия взрывов: что известно

В Днепре 19 октября было шумно.

Сегодня 12:55
15
просмотров
В Днепре в пятницу трамваи №12 временно изменят маршрут: подробности
В Днепре в пятницу трамваи №12 временно изменят маршрут: подробности

Важная информация!

Сегодня 12:35
5
просмотров
Как 50 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре: море карманников и продажа товара с машин (ФОТО)
Как 50 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре: море карманников и продажа товара с машин (ФОТО)

Рынок «Озерка» появился в Днепре почти 140 лет назад. С 1886 года и до сих пор он является самым популярным рынком города.

Сегодня 12:28
7
просмотров
В Днепре на проспекте Героев сбили человека: работают патрульные
В Днепре на проспекте Героев сбили человека: работают патрульные

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня 11:21
10
просмотров
Однополым партнерствам быть: Минобороны и Минюст поддержали законопроект
Однополым партнерствам быть: Минобороны и Минюст поддержали законопроект

Дальше дело за нардепами, которые должны одобрить законопроект в первом чтении.

Сегодня 11:12
3
просмотров
В Кривом Роге за ночь произошло три самоубийства
В Кривом Роге за ночь произошло три самоубийства

Ужасная ночь...

Сегодня 11:02
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх