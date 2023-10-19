Удар ракетой по поселку близ Днепра: сейчас с тремя ранеными жителями Обуховки

Сейчас в больнице находятся два человека, получившие ранения в результате удара по поселку Обуховка.

Утром 18 октября ракета попала по частному сектору в поселке Обуховка на окраинах Днепра. Погибла 31-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения. Трое из них госпитализированы в больницы Днепра.

Об этом во время телемарафона «Единые новости» сообщил первый замглавы ОВА Владимир Орлов. По его словам, две женщины и один мужчина оказались в больнице. Все трое прооперированы. Одну женщину уже отпустили лечиться амбулаторно.

Мужчина и еще одна женщина в состоянии средней тяжести. Впрочем, их жизни ничего не угрожает, отметил Орлов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Обуховке для разбора завалов нужны волонтеры.

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