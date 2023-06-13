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Удар по житловому кварталу в Кривому Розі: “Ворог в істериці вишукує логістику Сил оборони”​

Сьогодні 10:24
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13 червня росіяни вдарили по житловому кварталу в Кривому Розі.

Новости Днепра про Удар по житловому кварталу в Кривому Розі:

Станом на 10 годину ранку відомо про шістьох загиблих, внаслідок ранкової атаки на Кривий Ріг. Ще 25 людей дістали поранення, з них 19 – в лікарні, троє у вкрай важкому стані, за їхнє життя борються медики.  

Речниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк прокоментувала недавню атаку. 

Як розповіла Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, наразі ворог в істериці намагається уразити міста, які є стратегічними у підтримці ЗСУ. На жаль, це призводить до того, що ракети потрапляють в житлові квартали. 

Влучання в житловий будинок у Кривому Розі – це черговий прояв тероризму. Зруйновано кілька цивільних і промислових об’єктів, в тому числі пошкоджено рятувальну станцію. Це говорить про те, що ворог дійсно в істериці, намагається атакувати різні регіони України, в тому числі Київ та ті напрямки, які вважає стратегічними у підтримці Сил оборони в їх наступальних діях, – зазначила Гуменюк.

За її словами, росіяни вишукують логістику, яка допомагає фронту, але страждають передусім цивільні. 

На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція. Зниклими вважаються ще 5 людей, які ймовірно залишаються під завалами продуктового складу в Кривому Розі, куди теж влучила одна із ракет. 

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Новости Днепра про Удар по житловому кварталу в Кривому Розі: Українська

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