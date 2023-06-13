Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Окупанти у Кривиму Розі поцілили у п’ятиповерхівку, є загиблі

Сьогодні 06:45
просмотров

У Кривому Розі внаслідок російської нічної повітряної атаки 13 червня є руйнування житлових об'єктів, сильно постраждалі цивільні, а також загиблі. Крім того, під завалами можуть бути люди, і рятувальники ведуть роботи на місці "прильоту".

Новости Днепра про Окупанти у Кривиму Розі поцілили у п'ятиповерхівку, є загиблі

Про це повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рога Олександра Вілкула в Telegram.

“Високоточні” потвори влучили в декілька абсолютно мирних об’єктів у різних частинах міста, у тому числі у п’ятиповерховий будинок”, – зазначив він.

На місці “прильоту” працюють усі екстрені служби. Вогнеборці закінчують гасіння пожеж.

Також є ймовірність, що під завалами можуть бути люди.

“Швидка” надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані”, – розповів Вілкул.

Як повідомив пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram

“Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені”, – написав чиновник.

Наразі відомо про 2 загиблих та 13 поранених. 

Читайте також:

Новости Днепра про Окупанти у Кривиму Розі поцілили у п'ятиповерхівку, є загибліУкраїнська Новости Днепра про Окупанти у Кривиму Розі поцілили у п'ятиповерхівку, є загибліРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахрая
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахрая

    Мешканець одного із сіл Синельниківського району ошукував людей на продажах…

    Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на Дніпропетровщині

    12-го червня о 13:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення…

    Точно в ціль: українські військові знищили ворожий “Алігатор”
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Точно в ціль: українські військові знищили ворожий “Алігатор”

    Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52. Ударний гелікоптер більше відомий…

    Від кохання до ненависті: на Дніпропетровщині жінка мало не вбила свого чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Від кохання до ненависті: на Дніпропетровщині жінка мало не вбила свого чоловіка

    Злочин стався у пʼятницю, 9 червня за місцем проживання подружжя…

    Наверх