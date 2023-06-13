Окупанти у Кривиму Розі поцілили у п’ятиповерхівку, є загиблі

Про це повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рога Олександра Вілкула в Telegram.
“Високоточні” потвори влучили в декілька абсолютно мирних об’єктів у різних частинах міста, у тому числі у п’ятиповерховий будинок”, – зазначив він.
На місці “прильоту” працюють усі екстрені служби. Вогнеборці закінчують гасіння пожеж.
Також є ймовірність, що під завалами можуть бути люди.
“Швидка” надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані”, – розповів Вілкул.
Як повідомив пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram,
“Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені”, – написав чиновник.
Наразі відомо про 2 загиблих та 13 поранених.
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