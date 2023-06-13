Окупанти у Кривиму Розі поцілили у п’ятиповерхівку, є загиблі

У Кривому Розі внаслідок російської нічної повітряної атаки 13 червня є руйнування житлових об'єктів, сильно постраждалі цивільні, а також загиблі. Крім того, під завалами можуть бути люди, і рятувальники ведуть роботи на місці "прильоту".

Про це повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рога Олександра Вілкула в Telegram .

“Високоточні” потвори влучили в декілька абсолютно мирних об’єктів у різних частинах міста, у тому числі у п’ятиповерховий будинок”, – зазначив він.

На місці “прильоту” працюють усі екстрені служби. Вогнеборці закінчують гасіння пожеж.

Також є ймовірність, що під завалами можуть бути люди.

“Швидка” надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані”, – розповів Вілкул.

Як повідомив пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram,

“Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені”, – написав чиновник.

Наразі відомо про 2 загиблих та 13 поранених.