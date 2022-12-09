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Учасниця “Холостяка” із Дніпра після вильоту із проєкту переїхала до Канн та будує кар’єру мейкап-гуру

Сьогодні 16:10
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Учасниця 12 сезону "Холостяка" із Дніпра зараз живе в Каннах на Півдні Франції та будує кар'єру мейкап-гуру.

Новости Днепра про Учасниця

Дівчина вилетіла у п’ятому випуску проєкту та зараз живе в Каннах. До Франції вона переїхала в квітні. Зараз Роксолана продовжує займатися візажем. Про це вона розповідає на особистих сторінках в інстаграмі.

На церемонії троянд “Холостяк” Алекс заявив, що не відчуває зацікавленості з боку Роксолани, тому змушений відпустити її додому. Перед тим як посадити її в машину, він побажав їй зустріти чоловіка, з яким вона буде на одній хвилі.

Дорогою в аеропорт Роксолана розплакалася. Пізніше в своєму Instagram вона звернулася до Топольського.

“Ти нічого не зрозумів”, – написала дівчина і додала коротеньке відео з їхнього побачення в пустелі, де вони каталися на верблюдах.

Нещодавно в інстаграм-сторіс вона зізналася, що думала буде плакати після вильоту з шоу, але інша екс-учасниця “Холостяка” заспокоїла її.

Новости Днепра про Учасниця

Після початку війни Роксолана переїхала до Франції. Спочатку жила в Парижі, а тепер оселилася в Каннах, де робить макіяжі на замовлення. Зазначимо, що у першому випуску вона розповіла, що мріє про власний салон.

Судячи зі стрічки в соцмережах, у Роксолани все добре, вона іноді публікує свої фото з відпочинку на морі.

Нагадаємо, у другому епізоді вилетіла інша учасниця “Холостяка” із Дніпра Анастасія. Майже одразу після проєкту вона зійшлася зі своїм коханим, з яким познайомилася до проєкту.

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