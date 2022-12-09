Участница «Холостяка» из Днепра после вылета из проекта переехала в Канны и строит карьеру мейкап-гуру

Девушка вылетела в пятом выпуске проекта и сейчас живет в Каннах. Во Францию она переехала в апреле. Сейчас Роксолана продолжает заниматься визажом. Об этом она рассказывает на личных страницах в инстаграмме.
На церемонии роз «Холостяк» Алекс заявил, что не испытывает интереса со стороны Роксоланы, поэтому вынужден отпустить ее домой. Перед тем как усадить ее в машину, он пожелал ей встретить мужчину, с которым она будет на одной волне.
По дороге в аэропорт Роксолана расплакалась. Позже в своем Instagram она обратилась к Топольскому.
«Ты ничего не понял», — написала девушка и добавила короткое видео с их свидания в пустыне, где они катались на верблюдах.
Недавно в инстаграм-сторисах она призналась, что думала будет плакать после вылета из шоу, но другая экс-участница «Холостяка» успокоила ее.
После начала войны Роксолана переехала во Францию. Сначала жила в Париже, а теперь поселилась в Каннах, где делает макияжи по заказу. Отметим, что в первом выпуске она рассказала, что мечтает о собственном салоне.
Судя по ленте в соцсетях, у Роксоланы все хорошо, она иногда публикует свои фото с отдыха на море.
Напомним, во втором эпизоде вылетела другая участница «Холостяка» из Днепра Анастасия. Сразу же после проекта она сошлась со своим любимым, с которым познакомилась до проекта.
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