Учасниця “Холостяка” із Дніпра, яку “вигнали” в 2-ому випуску, відразу після проєкту вийшла заміж та народила вдруге

Учасниця "Холостяка" із Дніпра "вилетіла" із шоу в другому випуску, але після цього вийшла заміж та народила другу дитину.

У другому випуску шоу Холостяк Алекс попрощався відразу з шістьома дівчатами.

Уже після першого побачення шоу покинула підприємиця із Дніпра Настя. Ще у першому випуску дівчина розповіла Холостяку про своє минуле. Скоріш за все, Алекс любить щирих дівчат тому, Анастасія отримала білу троянду та побачення своєї мрії.

Під час першого побачення Алекс влаштував романтичну прогулянку на конях на відкритому повітрі. Але під час спілкування між парою відчувалась напруженість. Тому Холостяк майже відразу відправив дівчину додому. Він пояснив це тим, що не зважаючи на свій великий життєвий досвід, Настя не змогла знайти себе, тому він вирішив її відпустити.

Як виявилося, дівчина абсолютно нічого не втратила, тому що ще до проєкту познайомилася з чоловіком, з яким після “вильоту” з шоу одружилася. Про це дівчина розповіла в своєму інстаграм.

За словами Насті, проєкт допоміг їй зрозуміти, хто їй дійсно потрібен. До шоу вона “зупиняла свої емоції”, бо сподівалася знайти кохання на “Холостяку”, а коли цього не сталося, то відразу повернулася до свого нового обранця. За її словами, вони за один день перейшли “зі статусу друзі до статусу співмешканці”.

Нещодавно Настя народила другу дитину та щасливо живе зі своїм чоловіком.

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