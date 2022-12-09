Пішов добровольцем: на війні з російськими загарбниками загинув воїн із Дніпра

Захищаючи Україну, на фронті загинув 21-річний хлопець із Дніпра Владислав Шеїн.
Про це повідомляє Федерація єврейської громади України.
З перших днів повномасштабної війни Владислав пішов добровольцем на фронт, де віддав життя за незалежність та свободу України. Навчався в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. У Дніпрі він був відомим як талановитий дзюдоїст. Займався цим видом спорту ще з 6 років. Неодноразово виборював нагороди чемпіонатів Дніпропетровської області та всеукраїнських турнірів.
Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям Героя. Вічна слава!
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Александра Лучка
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