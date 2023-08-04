У Верховній Раді спробують зупинити нічний терор стріт­рейсерів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який допоможе посилити відповідальність за гучну їзду посеред ночі.

Законопроект №9564 було зареєстровано 4 серпня та опубліковано на сайті Верховної Ради.

Мова йде про стрітрейсерів та диких гонщиків, які не дають спати містянам ночами. Народні обранці пропонують штрафувати водіїв автівок і мотоциклів, що перевищують допустимий рівень шуму.

Якщо раніше ці звуки заважали спати, то зараз багато кому вони нагадують звуки “шахедів” та ракет. Це часто створює дискомфорт для людей, які страждають на посттравматичний стресовий розлад, а правоохоронцям та військовим заважає виконувати свою роботу.

Вперше за правопорушення пропонується карати фіксованим штрафом в 17 тисяч гривень. У випадку повторення – штраф 34 тисячі гривень з можливим позбавленням права керування транспортними засобами строком від трьох до шести місяців.

Проте чи спрацює така ініціатива – побачимо згодом.

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