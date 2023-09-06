У вересні мешканцям Дніпра замінять лічильники газу: кому саме та що треба знати

У вересні дніпрянам встановлюватимуть індивідуальні лічильники.

У вересні, окрім ремонтів та відключення газу, газовики будуть встановлювати індивідуальні лічильники.

У Дніпровській філії Газмережі анонсували, де саме це робитимуть.

1. вул. Наукова, 39, 40, 41, 42; 2. вул. Високовольтна, 14; 3. вул. Набережна Перемоги, 118, корпус 2; 4. ж/м Червоний Камінь, 4; 5. вул. Янтарна, 73, корпуси 1-6; 6. вул. Будівельників, 12; 7. вул. Ю. Кондратюка, 3; 8. пр. Героїв, 12.

Встановлять лічильники безкоштовно. Споживач має лише забезпечити вільний доступ до встановленого лічильника. Як підготуватися до заміни лічильника Для заміни приладу слід заздалегідь відсунути меблі, зняти навісні полиці – прибрати все, що може перешкоджати проведенню монтажних робіт. Перед цим мешканців будинку попередять відповідним оголошенням.

Зверніть увагу! Перевіряйте службові документи осіб, які до вас завітали. Це допоможе відрізнити фахівців від псевдогазовиків або шахраїв. Усі спеціалісти мають при собі службові посвідчення встановленого зразку та одягнені у спецодяг.

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