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  • В сентябре жителям Днепра заменят счетчики газа: кому именно и что нужно знать

В сентябре жителям Днепра заменят счетчики газа: кому именно и что нужно знать

Сегодня 19:21
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В сентябре днепрянам будут устанавливать индивидуальные счетчики.

Новости Днепра про В сентябре жителям Днепра заменят счетчики газа: кому именно и что нужно знать

В сентябре кроме ремонтов и отключения газа газовики будут устанавливать индивидуальные счетчики.

В Днепровском филиале Газсети анонсировали, где именно это будут делать.

1. ул. Научная, 39, 40, 41, 42;
2. ул. Высоковольтная, 14;
3. ул. Набережная Победы, 118, корпус 2;
4. ж/м Красный Камень, 4;
5. ул. Янтарная, 73, корпуса 1-6;
6. ул. Строителей, 12;
7. ул. Ю. Кондратюка, 3;
8. пр. Героев, 12.

Установят счетчики бесплатно. Потребитель должен обеспечить свободный доступ к установленному счетчику.

Как подготовиться к замене счетчика

Для замены прибора следует заранее отодвинуть мебель, снять подвесные полки – убрать все, что может препятствовать проведению монтажных работ. Перед этим жильцов дома предупредят с помощью объявления.

Обратите внимание! Проверяйте служебные документы посетивших вас лиц. Это поможет отличить специалистов от псевдогазовиков или мошенников. Все специалисты имеют при себе служебные удостоверения установленного образца и одеты в спецодежду.

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