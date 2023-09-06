В сентябре жителям Днепра заменят счетчики газа: кому именно и что нужно знать

В сентябре днепрянам будут устанавливать индивидуальные счетчики.

В сентябре кроме ремонтов и отключения газа газовики будут устанавливать индивидуальные счетчики.

В Днепровском филиале Газсети анонсировали, где именно это будут делать.

1. ул. Научная, 39, 40, 41, 42;

2. ул. Высоковольтная, 14;

3. ул. Набережная Победы, 118, корпус 2;

4. ж/м Красный Камень, 4;

5. ул. Янтарная, 73, корпуса 1-6;

6. ул. Строителей, 12;

7. ул. Ю. Кондратюка, 3;

8. пр. Героев, 12.

Установят счетчики бесплатно. Потребитель должен обеспечить свободный доступ к установленному счетчику.

Как подготовиться к замене счетчика

Для замены прибора следует заранее отодвинуть мебель, снять подвесные полки – убрать все, что может препятствовать проведению монтажных работ. Перед этим жильцов дома предупредят с помощью объявления.

Обратите внимание! Проверяйте служебные документы посетивших вас лиц. Это поможет отличить специалистов от псевдогазовиков или мошенников. Все специалисты имеют при себе служебные удостоверения установленного образца и одеты в спецодежду.

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