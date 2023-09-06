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Росіяни вдарили по Костянтинівці, щонайменше 16 загиблих: Зеленський показав момент “прильоту”

Сьогодні 15:53
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Сьогодні, 6 вересня, росіяни вдарили артилерією по місту Костянтинівка Донецької області.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Костянтинівці, щонайменше 16 загиблих: Зеленський показав момент

Ворожий снаряд влучив по місцевому ринку, де було багато цивільних.

На жаль, щонайменше 16 людей загинули, дуже багато поранених.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних! – написав він.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Увага, відео 18+!!!

Оновлено: на місці влучання виникла пожежа площею близько 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів. 28 чоловік отримали травми. Серед потерпілих – рятувальник.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Костянтинівці, щонайменше 16 загиблих: Зеленський показав момент

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Костянтинівці, щонайменше 16 загиблих: Зеленський показав момент

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Костянтинівці, щонайменше 16 загиблих: Зеленський показав момент

Не пробачимо!

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