У Кривому Розі 22-річний хлопець намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту

Хлопця забрала "швидка".

Сьогодні, 6 вересня, у Кривому Розі 22-річний хлопець намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту.

Криворіжець не дійшов до середини переправи, тому упав не в воду, а в траву. Це вберегло його від каліцтва.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Очевидці викликали на місце поліцію та “швидку”.

Зазначається, що хлопець “був не в собі”. Медики оглянули його та відвезли до психоневрологічного диспансеру.

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