Сьогодні, 6 вересня, у Кривому Розі 22-річний хлопець намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту.
Криворіжець не дійшов до середини переправи, тому упав не в воду, а в траву. Це вберегло його від каліцтва.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Очевидці викликали на місце поліцію та “швидку”.
Зазначається, що хлопець “був не в собі”. Медики оглянули його та відвезли до психоневрологічного диспансеру.
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