У центрі Дніпра виявили тіло жінки без одягу: що кажуть у поліції

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Сьогодні, 2 червня, на вулиці Князя Володимира Великого містяни виявили тіло жінки.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що померла була без одягу.

На місце події викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Як повідомили журналісту dnepr.info, усі обставини події з’ясовуються, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля Varus на проспекті Героїв виявили труп: коментар поліції.

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