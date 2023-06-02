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У Дніпрі два популярних трамваї змінюють маршрут

Сьогодні 09:30
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2 червня 2023 року з 10:00 до 19:00 закривається рух трамваїв по вул. Романа Шухевича. У звʼязку з цим внесені зміни в роботу трамвайних маршрутів №5 та №14.

Новости Днепра про У Дніпрі два популярних трамваї змінюють маршрут

Трамваї №5 курсуватимуть за двома напрямками:

а) від ж/м Західний:
ж/м Західний – вул. Данила Галицького – вул. Маяковського – просп. Сергія Нігояна – Трамвайне депо.

б) від Університету науки і технологій:
Університет науки і технологій – вул. Севастопольська – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Святослава Хороброго – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича – вул. Львівська – вул. Курчатова – Залізничний вокзал.

Трамваї №14 курсувати не будуть.

Зміни повʼязані з ремонтом колії на перехресті вулиць Романа Шухевича та Щепкіна.

Всі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 205 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 708 автобусів (з них 112 – великої місткості).

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