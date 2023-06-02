В центре Днепра обнаружили тело женщины без одежды: что говорят в полиции

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле Varus на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции.

Мы обратились за комментарием в полицию. Как сообщили журналисту dnepr.info, все обстоятельства происшествия выясняются, продолжаются следственные действия.

Отмечается, что погибшая была без одежды.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сегодня, 2 июня, на улице Князя Владимира Великого горожане обнаружили тело женщины.

Мы обратились за комментарием в полицию.

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