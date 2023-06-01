У Дніпрі на Запорізькому шосе мотоцикліст і трактор не поділили дорогу: відео моменту

У четвер, 1 червня, у Дніпрі сталася ДТП на перехресті Запорізького шосе та вулиці Панікахи. Там зіткнулися мотоцикліст і трактор.

Судячи з відео моменту аварії, яке потрапило на Ситуаційний центр Дніпра, трактор їхав по Запорізькому шосе зі сторони вулиці Космічної та почав повертати ліворуч, на вулицю Панікахи. В цей час по Запорізькому шосе зі сторони вулиці Аеропортівської рухався мотоцикліст із пасажиркою.

Мотоцикліст намагався уникнути зіткнення, через що мотоцикл завалився на бік, проте все одно врізався в трактор. Водій мотоцикла підвівся самостійно, а ось пасажирка залишилася лежати на асфальті. Імовірно, вона отримала тілесні ушкодження.

Усі обставини аварії встановлює слідчий за ДТП.

Джерело: Інформатор

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