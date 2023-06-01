Публічна відповідальність: Філатов відреагував на трагедію в столиці, розповівши, яких заходів буде вжито в Дніпрі

Після трагедії, що сталася у столиці, мер Дніпра Філатов заявив, що лише публічність може подолати перепони між деякими відомствами, що виникають з облаштуванням укриттів.

Про це він повідомив у своєму дописі на Facebook, зауваживши також, що роботу профільних міських служб пильнуватимуть ще сильніше.

«Я хочу просто нагадати всім, кого це стосується. ДСНС, яка не дає погодження на реконструкцію укриттів, бо «не відповідає нормам». Фонду держмайна, що сів своєю товстою дупою на купу бомбосховищ і робить вигляд, що це цінне майно, яке не треба віддати Місту, а можна натомість продати з вигодою. Правоохоронцям, які не вважають за потрібне привести до тями величезну кількість приватних суб’єктів, котрі не пускають до себе громадян під час повітряних тривог (ЖК «Рибінський», паскудо, тобі особливий привіт). Ну і, звичайно, своїм підлеглим, яких десятки тисяч, але хтось, схоже, розслабив свої булки», — зазначив Філатов.

В оприлюдненому ним розпорядженні, зокрема, йдеться що департаменти ЖКГ, охорони здоровʼя, гуманітарної політики, адміністративних послуг, а також молодіжної політики та національно-патріотичного виховання повинні забезпечувати цілодобовий доступ до укриттів у підпорядкованих їм будівлях. Також департамент громадського порядку і цивільного захисту перевірить всі скарги містян щодо недопущення до сховищ. Результати передадуть до правоохоронних органів, а з порушниками серед керівників комунальних підприємств, установ і закладів невідкладно розірвуть трудові контракти.

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