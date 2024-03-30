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  • У центрі Дніпра посеред жвавої дороги раптово спалахнув мотоцикл (ВІДЕО)

У центрі Дніпра посеред жвавої дороги раптово спалахнув мотоцикл (ВІДЕО)

Сьогодні 16:55
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У Дніпрі посеред дороги палав мотоцикл.

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред жвавої дороги раптово спалахнув мотоцикл (ВІДЕО)

Пожежа сталася сьогодні, 30 березня, орієнтовно о 16 годині. Мотоцикл раптово загорівся під час руху, коли водій повертав з вулиці Січеславська Набережна, повідомляють очевидці. 

Свідки кажуть, що водій та пасажир встигли зістрибнути з двоколісного, як тільки спалахнув вогонь. Через кілька секунд мотоцикл повністю охопило полум’ям. Палаючий транспорт намагався загасити керманич однієї з автівок, яка проїжджала поруч. 

На жаль, містянину не вдалося самотужки приборкати вогонь. Тим часом очевидці викликали на місце інциденту пожежників. 

Рятувальники загасили полум’я. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред жвавої дороги раптово спалахнув мотоцикл (ВІДЕО)

Попередньо, ніхто не постраждав. 

Також є повідомлення, що на цьому ж місці загорілося авто, проте наразі офіційних підтверджень цій інформації немає.

Чекаємо на звіт від рятувальників. 

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Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред жвавої дороги раптово спалахнув мотоцикл (ВІДЕО)Українська

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