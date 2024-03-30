У центрі Дніпра посеред жвавої дороги раптово спалахнув мотоцикл (ВІДЕО)

У Дніпрі посеред дороги палав мотоцикл.

Пожежа сталася сьогодні, 30 березня, орієнтовно о 16 годині. Мотоцикл раптово загорівся під час руху, коли водій повертав з вулиці Січеславська Набережна, повідомляють очевидці.

Свідки кажуть, що водій та пасажир встигли зістрибнути з двоколісного, як тільки спалахнув вогонь. Через кілька секунд мотоцикл повністю охопило полум’ям. Палаючий транспорт намагався загасити керманич однієї з автівок, яка проїжджала поруч.

На жаль, містянину не вдалося самотужки приборкати вогонь. Тим часом очевидці викликали на місце інциденту пожежників.

Рятувальники загасили полум’я.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Також є повідомлення, що на цьому ж місці загорілося авто, проте наразі офіційних підтверджень цій інформації немає.

Чекаємо на звіт від рятувальників.

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